За 14 лет Агентство инвестиционного развития привлекло на Дон больше 6 млрд долларов инвестиций





Привлечением потенциальных инвесторов в Ростовской области занимается Агентство инвестиционного развития (АИР). Главной задачей организации является создание благоприятных условий, в том числе законодательной базы для компаний, вкладывающих капитал в развитие Дона.



За последние несколько лет депутаты Заксобрания приняли ряд законов, которые изменили к лучшему инвестиционный климат в регионе. Парламентарии пятого созывы донского парламента на обсуждении региональной Стратегии развития-2030 подвели итоги сотрудничества с АИР. Встреча состоялась 24 августа в донской столице.



На открытии мероприятия председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что доход донского бюджета, как и каждого жителя, сильно зависит от количества инвестпроектов в регионе.

- Несколько лет назад депутаты приняли грамотное решение создать АИР, и теперь мы получили положительный результат. Проекты, которые реализовало Агентство, дали крупные поступления в областной бюджет. Благодаря этому мы смогли отремонтировать и построить сотни социальных объектов — школы, больницы, поликлиники, детские сады. Инвестиции работают на каждого жителя области, - отметил Александр Ищенко. - Агентство предложило несколько законов, которые упростили работу компаний, приносящих рабочие места и доход в бюджет. Мы и впредь будем принимать документы в этой сфере.



Директор Агентства Игорь Бураков сказал, что АИР является первой в России организацией, которая занимается поиском инвесторов по всему миру и реализует их проекты в регионе.

- Ростовская область в этом направлении опередила остальные регионы почти на 10 лет. Тут АИР появилось в 2004 году благодаря поддержке Законодательного собрания, - заявил Игорь Бураков. - Президент страны предписал появиться подобным организациям только в 2012 году. Сейчас заканчивается работа над Стратегией-2030, а Агентство — инструмент, который поможет достичь намеченных результатов в экономике.



АИР привлекло в Ростовскую область более 6 миллиардов долларов прямых инвестиций и воплотило в жизнь 80 проектов. Среди заслуг организации – строительство заводов и открытие новых отраслей экономики. Сейчас у Агентства в разработке находится 46 проектов на 190 миллиардов рублей.