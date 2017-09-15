Юрист из Ростовской области выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 70 тыс. руб.



Юрист из Ростовской области выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 70 тыс. руб. Команда Андрея Козлова не смогла дать правильный ответ на вопрос жительницы станицы Кагальницкой Ростовской Татьяны Калининой.



Вопрос дончанки выбрал компьютер из 37 тысяч поступивших во время первой игры осенней серии 17 сентября. Женщина поинтересовалась у игроков: «Что изучали исследователи, когда в результате объединили вместе мускатную тыкву, брокколи, морковку, баклажан, грушу, яблоко?».



Знатоки предположили, что ученые работали над проблемой наименее аллергенного прикорма для младенцев.



Но ответ команды был неверным. Оказалось, что исследователи работали над классификацией видов женской фигуры. Знатоки признали вопрос жительницы Ростовской области интересным. За него она получила 70 тыс. руб.