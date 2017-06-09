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Юный ростовский рэпер спел про «любовь и конфеты» на митинге сторонников Навального: видео

Юный ростовский рэпер спел про «любовь и конфеты» на митинге сторонников Навального: видео
В Ростове-на-Дону популярный 10-летний рэпер Витек Трубачев спел про «любовь и конфеты» на митинге сторонников Алексея Навального. Акция оппозиционеров состоялась 12 июня в 11:00 в парке Дортмунда.

По словам мамы юного артиста Инессы Трубачевой, мальчик сам принял решение пойти на митинг. Оказывается, школьник не на шутку увлекается политикой.

« Я еще спала, когда он подошел и сказал, что хочет пойти на митинг. Я удивилась, конечно, но отпустила - мероприятие санкционированное и проходит неподалеку от дома. Почему нет?» - уточнила мама юного артиста.

Инесса полагала, что Витя просто планирует понаблюдать за происходящим, но никак не ожидала, что юный рэпер захочет выступить с песней. Для женщины это стало настоящим сюрпризом.

«Если сказать, что я была удивлена, - ничего не сказать. Мой старший сын, брат Вити, Михаил Трубачев («Мистер Россия-2016») всегда был политически активным и уже в 20 лет баллотировался в депутаты гордумы. Но даже он не ожидал, что Витя сам примет решение и так активно проявит себя на митинге», - рассказала Инесса Трубачева.

Напомним, в донской столице завершилась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Санкционированный митинг посетили больше тысячи человек. Это первая санкционированная акция оппозиции таких масштабов со времен акций на Болотной площади.

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