Юле Чичериной ФИФА запретила выступать на Фестивале болельщиков в Ростове





Певице Юлии Чичериной запретили выступать на Фестивале болельщиков во время ЧМ в Ростове.



На днях рок-музыкант получила письмо от представителей ФИФА, где сообщается, что ранее запланированное выступление в донской столице отменяется.



«Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, попросили никому не показывать», - написала Чичерина на своей странице в соцсети.



По мнению федерации футбола, Юля Чичерина ассоциируется с войной, поскольку последнее время в её репертуаре часто появляются композиции о боевых действиях на Донбассе. По правилам ФИФА, чемпионат по футболу – это исключительно спортивное мероприятие, и любое упоминание политики запрещено.



Исполнительница считает, что отказ связан, в том числе, и с её выступлениями на территории Донецкой и Луганской народных республик. Она активно поддерживает местных жителей, пострадавших во время боевых действий, приезжает в республики с концертами. В 2017 году Юля Чичерина получила паспорт гражданина ЛНР.