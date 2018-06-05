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Юле Чичериной ФИФА запретила выступать на Фестивале болельщиков в Ростове

Юле Чичериной ФИФА запретила выступать на Фестивале болельщиков в Ростове

Певице Юлии Чичериной запретили выступать на Фестивале болельщиков во время ЧМ в Ростове.

На днях рок-музыкант получила письмо от представителей ФИФА, где сообщается, что ранее запланированное выступление в донской столице отменяется.

«Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, попросили никому не показывать», - написала Чичерина на своей странице в соцсети.

По мнению федерации футбола, Юля Чичерина ассоциируется с войной, поскольку последнее время в её репертуаре часто появляются композиции о боевых действиях на Донбассе. По правилам ФИФА, чемпионат по футболу – это исключительно спортивное мероприятие, и любое упоминание политики запрещено.

Исполнительница считает, что отказ связан, в том числе, и с её выступлениями на территории Донецкой и Луганской народных республик. Она активно поддерживает местных жителей, пострадавших во время боевых действий, приезжает в республики с концертами. В 2017 году Юля Чичерина получила паспорт гражданина ЛНР.

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