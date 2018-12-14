«ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию трехмиллионный квадратный метр жилья



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию сразу два дома в ЖК «Красный Аксай». Счастливые новоселы получили ключи от квартир в 6-й и 7-й литерах, всего 695 семей.



В свой юбилейный год группа компаний «ЮгСтройИнвест» перешагнула планку в три миллиона квадратных метров. Грандиозное торжество прошло в микрорайоне «Красный Аксай» Ростова-на-Дону, где на одну из квартир и пришелся юбилейный квадратный метр.

- Сдача трехмиллионного квадратного метра – знаковое событие для компании. За этим достижением стоит труд многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвеста», показатель доверия и признания сотен тысяч клиентов, - говорит Игорь Папко, директор «ЮгСтройИнвест-Дона».







На торжественное открытие собрались новоселы, жители и гости микрорайона. В этот день еще одним поводом для радости для жительницы Ростова Натальи Анненковой стал подарок от ЮСИ. Владелица новой квартиры, на которую пришелся юбилейный трехмиллионный квадратный метр недвижимости, получила 300 000 рублей.

- Очень неожиданно, мы просто в шоке. Огромное спасибо «ЮгСтройИнвесту», - поделилась впечатлениями Наталья. - Хотелось бы выразить благодарность Юрию Ивановичу Иванову и коллективу группы компаний за прекрасный микрорайон «Красный Аксай». Эти деньги мы потратим на ремонт.



Ростовчанка поблагодарила застройщика за работу, отметив, что в новом микрорайоне есть все для комфортной жизни.

Комфортные квартиры с чистовой отделкой подготовлены под финальный этап ремонта. В каждой установлена система индивидуального отопления.







По традиции, установленной ЮСИ, вручение ключей проходит в праздничной атмосфере. А такое значимое событие, как сдача трехмиллионного квадратного метра, отмечали с особым размахом! Не смолкала музыка, на сцене выступали артисты и музыканты. Малыши с удовольствием играли и фотографировались с аниматорами - героями любимых мультфильмов. В шатрах проходили мастер-классы, а любители верховой езды могли прокатиться на лошадях. На память о празднике у гостей остался вкусный сувенир – расписной пряник от «ЮгСтройИнвеста».







Добавим, что группа компаний «ЮгСтройИнвест» на сегодняшний день является крупнейшим застройщиком Юга России. ЮСИ входит в четверку лидеров страны по объемам ввода жилья в эксплуатацию. Застройщик ввел в эксплуатацию за 15 лет более трех миллионов квадратных метров жилья – это 142 жилых дома в шести микрорайонах Ставрополя, Краснодара и Ростова-на-Дону.



