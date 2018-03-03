«ЮгСтройИнвест» прокомментировал конфликт с одним из ростовских СМИ



Конфликт с одним из изданий Ростова прокомментировали в группе компаний «ЮгСтройИнвест». Бурное обсуждение вызвало сообщение о скандале, разразившемся между деловым изданием донской столицы и застройщиком. Днем 2 марта журналист Михаил Мальцев по заданию редакции приехал к строительной площадке в микрорайоне «Красный Аксай». Увидев человека с камерой, охранники объекта попросили журналиста показать редакционное удостоверение. Однако документ был просрочен. Обычно в таких случаях один уточняющий звонок в редакцию решает проблему. Но эта ситуация переросла в скандал. Тем же вечером несколько интернет-СМИ опубликовали материалы о фотокорреспонденте уважаемого издания, которого грубо задержали во время съемки. Журналисту якобы сломали фотоаппарат, насильно удерживали в помещении, пока на место не приехали полицейские.



Тем не менее никакой ясности в эту историю не внесли, даже наоборот — запутали читателей. В заметках не приводились ни слова «пострадавшего» фотографа Михаила Мальцева, ни комментарии «нападавшей стороны» - представителей строительной компании: генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, директора Ростовского филиала Игоря Папко, юриста Александра Язымова и представителя пресс-службы компании Рауля Певадзе. Странным также является тот факт, что очевидных доказательств «нападения» (сломанный фотоаппарат, например) не демонстрировалось.



Произошедшее повергло руководство «ЮгСтройИнвеста» в шок. Как рассказал представитель пресс-службы застройщика Рауль Певадзе, 1 марта с ним связалась журналист одной из деловых газет города. Девушка попросила предоставить информацию по объему продаж и другим экономическим показателям компании.



- Представитель СМИ пояснила, что пишет статью о рынке недвижимости в Ростове. Я пригласил ее в офис, чтобы уточнить контекст этого материала и дать ей всю информацию, - отметил Рауль Певадзе. - Девушка сказала, что суть статьи она озвучивать не будет и в компанию не приедет. На следующий день на строительной площадке появился фотограф...



По словам генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, застройщик всегда стремится к активному взаимодействию со СМИ, но в этом случае поведение журналиста выглядело странным.



- Мы всегда открыты для общения с прессой. Ни разу не отказали ни одному СМИ ни в комментариях, ни в интервью, ни в съемках, - рассказал Юрий Иванов. – Однако представьте ситуацию: к посту охраны строительной площадки подходит неизвестный мужчина и начинает снимать объекты. При этом в центре его внимания - не дома или детский сад, а именно пост охраны. Разумеется, сотрудники вышли и спросили, кто он такой и для чего делает фото? Тот показал редакционное удостоверение на имя Михаила Мальцева. Оно оказалось просроченным. Вот у наших ребят и возникли подозрения в истинных целях визита человека на строительный объект. После этого охрана предложила корреспонденту пройти в офис и обсудить все вопросы. Там Мальцев сделал несколько звонков, после чего заявил, что в офис «ЮСИ» едет полиция.



Когда правоохранители прибыли на место, Мальцев стал утверждать, что охранники сломали его фотокамеру, затащили в офис продаж и около часа удерживали его там. Однако в распоряжение Rostov.ru попала запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что никакого насилия к фотографу никто не применял. Журналист спокойно вошел в офис в сопровождении сотрудников компании. Когда его принадлежность к изданию подтвердилась, представители «ЮСИ» заявили ему, что инцидент исчерпан. Однако фотокорреспондент ответил, что уже вызвал полицию и дождется стражей порядка. Полицейских он спокойно в течение часа ожидал на диване. Иногда Мальцев кому-то звонил, он выходил из офиса и снова заходил. Но никаких препятствий ему не чинили. После общения с правоохранителями журналист покинул здание.



По мнению юриста ГК Александра Язымова, такие ситуации не должны становиться поводом для скандалов и заведомо отрицательных материалов в СМИ.



- После того как в полицию поступило заявление от Михаила Мальцева, мы подали встречное заявление в правоохранительные органы о заведомо ложном доносе, - подчеркнул Александр Язымов. - Помимо этого, «ЮСИ» готовит исковое заявление по опровержению информации, порочащей деловую репутацию строительной компании. Нужно помнить, что стройка является зоной повышенной опасности, а круглосуточный контроль территории микрорайона — прямая обязанность службы безопасности, тем более, когда на объекте появляется посторонний человек с фотоаппаратом. Мы не запрещаем снимать наши объекты, наоборот, поощряем, но все происходит по предварительной договоренности. Журналистам всегда выдают каски и назначают сопровождающего менеджера. Мы всегда открыты для диалога и лишь просим СМИ оповещать о своем визите.



Застройщик намерен добиваться опровержения негативной информации в суде.



- Нельзя раздувать скандал из абсолютно рядовой рабочей ситуации, нанося ущерб репутации крупной компании, - резюмировал Рауль Певадзе. – Возможно, СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию, решили, что смогут поднять таким образом свой рейтинг, но они выбрали худший способ для этого.



«ЮгСтройИнвест» обратился в пресс-службу донского управления УВД с просьбой прокомментировать произошедшее. В ведомстве заявили, что сейчас идет разбирательство. Официальный комментарий они дадут в ближайшее время.