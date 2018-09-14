«ЮгСтройИнвест» организовал для ростовчан выступления звезд на концерте в День города



В Ростове-на-Дону с размахом отметили 269-летие города. Генеральным партнером мероприятий стала группа компаний «ЮгСтройИнвест». ЮСИ организовала выступления популярных артистов на гала-концерте.



Празднования прошли во всех районах донской столицы. Однако самое ожидаемое мероприятие состоялось на сцене Театральной площади. Солистки популярной группы «Серебро» спели для ростовчан свои главные поп-хиты. Кроме того, зрителей порадовали участники коллектива «Кватро», исполнившие несколько композиций с симфоническим оркестром Ростовской государственной филармонии.



Организовавшая выступления компания «ЮгСтройИнвест» поздравила всех жителей. Коллектив ЮСИ во главе с генеральным директором Юрием Ивановичем Ивановым пожелал ростовчанам мирной жизни и крепкого здоровья, счастья и благополучия.



«ЮгСтройИнвест» занимается комплексной застройкой микрорайона «Красный Аксай». Здесь уже появился детский сад на 160 мест, а в октябре планируется строительство школы на 1 100 учеников. Большое внимание компания уделяет развитию спорта. Так, на территории микрорайона расположены тренажерный зал, футбольная площадка с трибунами, роллердром и зона воркаута. Кроме того, в «Красном Аксае» появилась центральная аллея с арт-объектами и фонтаном.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» входит в пятерку крупнейших застройщиков страны. ЮСИ является обладателем престижных наград: «Лидер года», «100 лучших товаров России», «Сделано в России», «Надёжный застройщик России». В этом году главным событием станет введение в эксплуатацию 3-миллионного квадратного метра жилья в «Красном Аксае».