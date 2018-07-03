«ЮгСтройИнвест» дарит квартиру в честь своего 15-летия





Купи одну квартиру – вторую получи в подарок! В честь своего 15-летия компания «ЮгСтройИнвест» дарит жилье.



Акция проводится с 15 июня по 11 августа. Каждый купивший в этот период квартиру в микрорайонах «Панорама» и «Губернский» любым способом, в том числе в ипотеку и в рассрочку, участвуют в розыгрыше. Для новоселов есть и другие ценные подарки.



Имена победителей объявят на праздничном мероприятии в честь дня рождения застройщика. В «ЮгСтройИнвесте» сообщили, что подарки получат все участники акции. Торжество состоится на главной аллее микрорайона «Губернский» в августе.



Гостей ожидают насыщенная развлекательная программа, концерт, анимационное шоу и другие сюрпризы.

Своей 15-й день рождения группа компаний «ЮгСтройИнвест» отмечает в трех городах - Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В южных мегаполисах за это время выросли целые микрорайоны. За три пятилетки застройщик сдал в эксплуатацию более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, построено 130 домов, семь детских садов и две школы.



Сегодня в домах ЮСИ живут более 137 800 семей. Пожалуй, это лучшее доказательство популярности компании. А качество работы подтверждают многочисленные награды. «ЮгСтройИнвест» занимает 4-е место в рейтинге крупнейших застройщиков страны. В копилке компании - ряд престижных федеральных наград: Золотой знак «Надёжный застройщик России», премия «Лидер года», победа в национальном конкурсе «Сделано в России» и во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».



Стиль ЮСИ – это комплексная застройка. Вместе с жилыми домами в современных микрорайонах возводятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Так, в краснодарских микрорайонах «Панорама» и «Губернский» построены четыре детских сада, школа, отделения почты и полиции. Наряду с этим жилые массивы украшают зеленные аллеи с арт-объектами и скверы, а в каждом дворе есть детские и спортивные площадки.



Получить подарок в чужой день рождения - это большая удача! Подробности акции можно узнать по телефону: 8-800-234-11-77.



Юридическая информация: *Стимулирующее мероприятие. Акция действует с 15 июня по 11 августа 2018 года включительно. Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке получения подарков можно получить по телефону: 8-800-234-11-77 и на сайте: www.usi23.ru/rozygrysh15let. Застройщик: ООО «СУ-3 «ЮСИ Кубань» (ОГРН 1122311014495), проектные декларации - на сайте: www.su3usi23.ru. Застройщик: ООО «СУ-4 «ЮСИ Кубань» (ОГРН 1142311008564), проектные декларации - на сайте: www.su4usi23.ru. Застройщик: ООО «СУ-5 «ЮСИ Кубань» (ОГРН 1142311010907), проектные декларации - на сайте: www.su5usi23.ru. Застройщик: ООО «СУ-6 «ЮСИ Кубань» (ОГРН 1162375055655), проектные декларации - на сайте: www.su6usi23.ru.