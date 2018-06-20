Ярмарка-фестиваль «Фьюжно» пройдет в Ростове в эти выходные на набережной





Выступления музыкальных коллективов и театральные представления, футбольные трансляции, шоу мыльных пузырей, конкурсы и розыгрыши призов ждут ростовчан на набережной с 22 по 24 июня.



Ярмарка-фестиваль «Фьюжно» проходит в течение всего лета каждые выходные. В основе концепции — популярный во всем мире формат фестиваля с торговыми площадками.







Мероприятие охватит около 20 уик-эндов, в каждый из которых ярмарка будет выдержана в новой тематике: танцевальный оупен-эйр, фестиваль донских сыров, модный показ и многое другое, — организаторы приготовили для жителей и гостей города разнообразную программу.



Планируется и смена представленного ассортимента товаров: ростовчанам обещают интересную и необычную продукцию донских производителей, в том числе качественный стрит-фуд, многочисленные сувениры и эксклюзивные авторские изделия, товары для детей, фермерские продукты и оригинальные гастрономические подарки.







На площадке ярмарки-фестиваля посетителей ждут концерты, сеты именитых диджеев, выступления танцевальных коллективов, различные мастер-классы и шоу, конкурсы и розыгрыши призов. Оборудованы фотозоны с оптическими иллюзиями и лаунж-зоны для комфортного отдыха, а для юных гостей подготовлена анимация в детской зоне.



Программа этого уик-энда порадует и любителей футбола: планируются трансляции матчей на большом экране.

В пятницу, 22 июня, открытие ярмарки начнется с шоу оптических иллюзий, после которого гости могут насладиться диджейским сетом от JAZZYVIBE и звуками jazz-funk/jazz-rock от кавер-группы HEARTBEAT, а после — трансляцией игры Сербии и Швеции в рамках ЧМ-2018.







23 июня - «Белый день». Организаторы обещают приятные призы тем, кто придет на мероприятие в одежде соответствующего цвета. В программе - научные шоу и шоу мыльных пузырей, выступление симфо-оркестра «Гольфстрим» и вечерний просмотр матча сборной Германии и Швеции.



В воскресенье на сцене ярмарки-фестиваля состоится розыгрыш призов, спектакль для детей от команды «Театр в кармане» и выступление SUNDAY JAM SESSIONS Адама Терацуяна. Днем гостям предлагают сыграть в лото, а вечером традиционно будет транслироваться матч — сборная Польши против Колумбии.







«Фьюжно» проходит на набережной по адресу: улица Береговая, 8-10. Ярмарка работает каждые пятницу, субботу и воскресенье с 15:00 до 23:00.