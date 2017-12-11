«Яндекс» определил самого популярного ростовчанина



«Яндекс» определил самого популярного ростовчанина. Им стал режиссер Кирилл Серебренников.



Всемирная поисковая система проанализировала запросы пользователей за 2017 год. Одной из главных тем уходящего года стал арест режиссера. Самые популярные запросы звучали так: «В чем обвиняют Кирилла Серебренникова?», «Все фильмы Кирилла Серебренникова», «Обыск у Кирилла Серебренникова» и т. д.



Следует отметить, что самым популярным мужчиной, по версии поисковика, стал Дима Билан, женщиной – Мария Максакова.



Напомним, режиссера обвиняют в хищении 68 млн рублей государственных денег, выделенных в 2011–2014 годах на проект «Платформа».