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Выступление диджеев и демонстрация трёх матчей: программа Фестиваля болельщиков на 20 июня

В Ростове 20 июня пройдёт второй матч чемпионата мира по футболу. На «Ростов Арене» встретятся сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Тем, кому не посчастливилось купить билет на стадион, могут посмотреть матч на огромном экране в фан-зоне. К слову, площадка пользуется большой популярностью не только у иностранных гостей города, но и у ростовчан. В день игры команд России и Египта её посетили 25 500 человек, в пиковое время одновременно здесь находились 17 700 человек.

Посетить фан-зону можно не только во время трансляции матчей, их на 20-е июня запланировано три, но и провести здесь целый день.

Так, в среду в 13 часов площадка начнёт работу с выступления DJ LENCHEZ и DJ GIRL.

В 15 часов начнётся прямая трансляция матча со стадиона «Лужники» между сборными Португалии и Марокко.

В 17 часов творческий блок продолжится выступлением группы DJ TWINS. Дуэт очаровательных сестёр-близняшек устроит настоящее музыкальное шоу.

В 18 часов внимание посетителей фан-зоны снова будет приковано к экрану – начнётся прямая трансляция игры между сборными Уругвая и Саудовской Аравии.

В 20 часов развлекательная программа продолжится ярким и необычным выступлением коллектива JUKEBOX TRIO. Парни выступают в нетипичном стиле, сочетая а капелла и битбокс.

Программа дня фестиваля завершится трансляцией матча со стадиона «Казань Арена» между сборными Ирана и Испании. Начало трансляции - в 21:00.

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