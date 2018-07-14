Высокий риск возникновения пожаров сохранится в Ростовской области



В Ростовской области сохранится высокая вероятность возникновения пожаров. Как сообщает ростовский гидрометцентр, риск природных ЧП будет высоким с 18 по 20 июля.

Так, 4 класс пожароопасности установлен по южной половине Азовского района. Самый высокий, 5 класс, сохранится по северной половине района.



Главное управление МЧС России по региону рекомендует жителям не разводить огонь в лесу. Также нельзя бросать в лесу горящие спички и не потушенные окурки. Запрещено выжигать камыш и сухую траву.