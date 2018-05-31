Высокий класс пожароопасности установлен в Ростовской области



В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Как сообщили в Росгидрометцентре, в регионе с 3 по 6 июня ожидается высокая вероятность возникновения пожаров.



Так, 5-й класс пожароопасности сохранится в юго-восточных районах - Зимовниковском, Дубовском и Орловском.



Главное управление донского МЧС просит жителей соблюдать осторожность. Запрещается разводить костры в лесу, бросать на землю горящие спички и непотушенные окурки. Жечь сухую траву и камыш также нельзя.