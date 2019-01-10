Вышел совместный клип ростовчанина Басты и рэпера T-Fest



В Сети появился совместный клип ростовчанина Басты и рэпера T-Fest на композицию «Скандал». Видео опубликовано 15 января.



В ролике хип-хоп-артисты поют в тёмном закрытом помещении. В это время вокруг них ходят люди в одинаковой форме. Время от времени они толкают друг друга, из-за чего вспыхивают ссоры, которые перерастают в драку. В финале клипа все участники ложатся на пол, свернувшись «клубочками», устав от споров.



Режиссёром клипа стал Олег Червоняк. За несколько часов после публикации ролик набрал почти 300 тысяч просмотров.



Песня «Скандал» вошла в третий альбом 22-летнего исполнителя T-Fest «Иностранец».