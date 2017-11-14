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Выпускника Ростовского мореходного училища задержали за перевозку сирийских беженцев

Выпускника Ростовского мореходного училища задержали за перевозку сирийских беженцев
Выпускника Ростовского мореходного училища задержали за перевозку сирийских беженцев.

По окончании мореходного училища 24-летний Иван Калимбетов занялся поисками работы. Бывший однокурсник предложил парню подзаработать. Ему нужно было перевезти на частной яхте сирийских беженцев из Турции в Италию. Знакомый сразу успокоил Ивана, мол, турецкие власти без проблем пропустят нелегалов, а после пересечения границы весь маршрут пролегает в нейтральных водах. В Италии беженцы пересядут на другую яхту и на этом все. Риска нет, тем более цена одного «билета» - 3 тысячи евро, а нелегалов будет больше 50 человек.

На свой страх и риск молодой моряк согласился. В сентябре 2017 года Иван вместе с напарником вышли в первый рейс. В Стамбуле к ним присоединились 70 нелегалов, и ребята последовали прямиком в Италию, пишет DonDay.ru.
- Жизнь перевернулась в один момент, - рассказала подруга парня Екатерина. – Утром 7 сентября мне пришло сообщение: «Катя, нас преследует береговая охрана Греции, сейчас судно в районе острова Крит. Мы же в нейтральных водах. Слышны выстрелы. Если я перестану выходить на связь, звони в посольство РФ в Афинах». Спустя час я уже не смогла до него дозвониться. А через 12 часов я увидела в Интернете новость: «В Греции задержано судно с 70 нелегалами на борту». Вот тогда я поняла, что чуда не произойдет.

На следующий день Катя позвонила в российское посольство в Греции. Девушка попыталась объяснить, что её друг пропал, и, возможно, его задержала береговая охрана. В консульстве ей ответили: «Да, действительно сегодня утром греческие власти задержали яхту с двумя россиянами на борту. Сейчас они находятся под стражей в городе Ираклион».

На данный момент дела Ивана плохи. Проблема в том, что в Греции общество негативно настроено по отношению к нелегалам настолько, что за убийство дают меньший срок, чем за перевозку беженцев. Только за одного нелегала могут осудить на срок от 5 до 25 лет. А их на борту было 70 человек! В посольстве сообщили, что одного россиянина за подобное преступление осудили на 145 (!) лет.

Через несколько дней молодой человек сам позвонил своей девушке.
- Кто-то из полицейских дал ему таксофонную карту, на которой было две минуты, - поделилась Екатерина. – Я даже не помню, о чем мы говорили. Помню только звонки в ситуационно-кризисный центр МИД РФ и в посольство. Нам посоветовали нанять хорошего юриста для защиты, который берет за свои услуги баснословные деньги.

В октябре стало известно, что Ивана и его знакомого подставили. На судне находился человек, который сдал ребят греческим пограничникам. Организаторов подобных «туров» абсолютно не волнует судьба экипажа.
- Мы попросили финансовой помощи у тех, по чьей милости наши парни попали в тюрьму, - рассказывает Екатерина. - Нас постоянно «кормили завтраками», но ни денег, ни адвоката мы так и не дождались.

На услуги адвоката придется потратить по 5 тысяч евро с каждого, а это 350 тысяч рублей.

В Одессе Катя нашла парня, осуждённого за подобное преступление. Он рассказал, что для Греции заключённые – это целый бизнес. В тюрьму можно угодить даже за неуплату электроэнергии. Кроме того, официально можно «выкупить» человека за 1 500 евро.
- Мы не знаем, где взять такие деньги! - жалуется Екатерина. – Мы уже нашли адвоката, который может помочь с нашей проблемой. Первый взнос нужно внести 19 октября.

Убитые горем мама Ивана и его подруга просят ростовчан не оставаться равнодушными и помочь соотечественнику, которого подставили. На данный момент необходимо собрать хотя бы 70 тысяч рублей на услуги адвоката. У семьи Вани нет таких денег.

Все, кто может помочь молодому моряку и его семье в непростой ситуации, могут перевести деньги на номер карты Сбербанка: 4276 8802 4376 1719 Екатерине Андреевне П.

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