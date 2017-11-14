Выпускника Ростовского мореходного училища задержали за перевозку сирийских беженцев



Выпускника Ростовского мореходного училища задержали за перевозку сирийских беженцев.



По окончании мореходного училища 24-летний Иван Калимбетов занялся поисками работы. Бывший однокурсник предложил парню подзаработать. Ему нужно было перевезти на частной яхте сирийских беженцев из Турции в Италию. Знакомый сразу успокоил Ивана, мол, турецкие власти без проблем пропустят нелегалов, а после пересечения границы весь маршрут пролегает в нейтральных водах. В Италии беженцы пересядут на другую яхту и на этом все. Риска нет, тем более цена одного «билета» - 3 тысячи евро, а нелегалов будет больше 50 человек.



На свой страх и риск молодой моряк согласился. В сентябре 2017 года Иван вместе с напарником вышли в первый рейс. В Стамбуле к ним присоединились 70 нелегалов, и ребята последовали прямиком в Италию, пишет DonDay.ru.

- Жизнь перевернулась в один момент, - рассказала подруга парня Екатерина. – Утром 7 сентября мне пришло сообщение: «Катя, нас преследует береговая охрана Греции, сейчас судно в районе острова Крит. Мы же в нейтральных водах. Слышны выстрелы. Если я перестану выходить на связь, звони в посольство РФ в Афинах». Спустя час я уже не смогла до него дозвониться. А через 12 часов я увидела в Интернете новость: «В Греции задержано судно с 70 нелегалами на борту». Вот тогда я поняла, что чуда не произойдет.



На следующий день Катя позвонила в российское посольство в Греции. Девушка попыталась объяснить, что её друг пропал, и, возможно, его задержала береговая охрана. В консульстве ей ответили: «Да, действительно сегодня утром греческие власти задержали яхту с двумя россиянами на борту. Сейчас они находятся под стражей в городе Ираклион».



На данный момент дела Ивана плохи. Проблема в том, что в Греции общество негативно настроено по отношению к нелегалам настолько, что за убийство дают меньший срок, чем за перевозку беженцев. Только за одного нелегала могут осудить на срок от 5 до 25 лет. А их на борту было 70 человек! В посольстве сообщили, что одного россиянина за подобное преступление осудили на 145 (!) лет.



Через несколько дней молодой человек сам позвонил своей девушке.

- Кто-то из полицейских дал ему таксофонную карту, на которой было две минуты, - поделилась Екатерина. – Я даже не помню, о чем мы говорили. Помню только звонки в ситуационно-кризисный центр МИД РФ и в посольство. Нам посоветовали нанять хорошего юриста для защиты, который берет за свои услуги баснословные деньги.



В октябре стало известно, что Ивана и его знакомого подставили. На судне находился человек, который сдал ребят греческим пограничникам. Организаторов подобных «туров» абсолютно не волнует судьба экипажа.

- Мы попросили финансовой помощи у тех, по чьей милости наши парни попали в тюрьму, - рассказывает Екатерина. - Нас постоянно «кормили завтраками», но ни денег, ни адвоката мы так и не дождались.



На услуги адвоката придется потратить по 5 тысяч евро с каждого, а это 350 тысяч рублей.



В Одессе Катя нашла парня, осуждённого за подобное преступление. Он рассказал, что для Греции заключённые – это целый бизнес. В тюрьму можно угодить даже за неуплату электроэнергии. Кроме того, официально можно «выкупить» человека за 1 500 евро.

- Мы не знаем, где взять такие деньги! - жалуется Екатерина. – Мы уже нашли адвоката, который может помочь с нашей проблемой. Первый взнос нужно внести 19 октября.



Убитые горем мама Ивана и его подруга просят ростовчан не оставаться равнодушными и помочь соотечественнику, которого подставили. На данный момент необходимо собрать хотя бы 70 тысяч рублей на услуги адвоката. У семьи Вани нет таких денег.



Все, кто может помочь молодому моряку и его семье в непростой ситуации, могут перевести деньги на номер карты Сбербанка: 4276 8802 4376 1719 Екатерине Андреевне П.