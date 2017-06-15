Выходные в Ростове





Синоптики обещают теплую солнечную погоду на выходных в Ростове. Первые за долгое время выходные без осадков - хороший повод провести время в городских парках.



В субботу и воскресенье в парке имени М. Горького с 10 до 19 часов проходит выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. С 18 до 21 часа в шахматно-шашечном павильоне состоится вечер отдыха в клубе «Вальс». С 16 до 18 часов на эстраде будут организованы бесплатные занятия по акробатическому рок-н-роллу для всех желающих «Танцуй в парках». Вечером, с 19 до 23 часов, в куполе обсерватории предлагают посмотреть на звёзды.



18 июня с 8 до 15 часов в парке Горького будет работать клуб коллекционеров «Старый город», а на эстраде с 17 до 18 часов пройдёт концертная программа «Здравствуй, лето!».



В парке имени Н. Островского, на проспекте Сельмаш, 17 июня с 17 до 18 часов на эстраде запланирована концертная программа студии «Любимая». 18 июня с 11:30 до 13:30 на эстраде и аллее можно принять участие в познавательной программе и спортивных эстафетах «Человек и природа». Вечером, с 16:00 до 17:30, свою творческую программу представит хореографический ансамбль «Ника».



В парке имени Октября, на улице Дачной, 4, 17 июня с 12 до 16 часов запланирована спортивно-развлекательная программа «Здоровый образ жизни».







18 июня здесь можно будет окунуться в мир книг. Сотрудники библиотеки имени Мичурина подготовили литературную программу «Дети и взрослые в мире книг». Время проведения - с 16:00 до 17:30.



В детском парке имени В. Черевичкина, на Театральной площади, 6, 18 июня с 12 до 13 часов дети смогут поиграть в настольные игры.







В парке «Дружба», на улице Капустина, 1/1, 17 и 18 июня с 16 до 20 часов проходят традиционные соревнования по волейболу и шахматам «Крылатый мяч» и «Золотая ладья». Поучаствовать в состязаниях или поболеть за игроков можно на волейбольной площадке и в шахматной беседке.



17 июня с 14 до 20 часов здесь пройдёт фестиваль красок «Радуга лета!».



В парке 1-го Мая, на Большой Садовой, 127, 17 июня с 14 до 16 часов встречаем группу по черлидингу «Экстрим». Все желающие смогут разучить базовые движения. Сразу после окончания тренировки, с 16 до 18 часов, начнётся вечер-караоке «Ваши любимые мелодии 90-х годов».



18 июня с 12 до 13 часов на эстраде парка пройдёт литературно-музыкальная композиция клубного формирования «Радуга» парка имени Н. Островского «Дети войны».







17 июня в парке имени Октябрьской революции, на площади Театральной, 3, с 13 до 18 часов пройдет день открытых дверей в Brilling school.



18 июня на протяжении всего дня, с 9 до 18 часов, на эстраде и территории парка пройдёт Международный день йоги с соревнованиями, конкурсами и играми.



Кроме того, 17 июня в Ростове пройдёт турнир по смешанным единоборствам ACB 62. Бои начнутся в 18 часов в КСК «Экспресс».



В этот же день в клубе Embargo Villa пройдёт Pre-party Sensation 2017 — White party. Начало вечеринки - в 19 часов.