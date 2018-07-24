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Выгодно погасить долги ростовчанам помогут коллекторы из профессиональной ассоциации

Выгодно погасить долги ростовчанам помогут коллекторы из профессиональной ассоциации
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств разъяснила, как работают участники рынка взыскания и чем они отличаются от «теневых» коллекторов. Участники объединения внимательно изучают случай заемщика, а затем предлагают удобные для него условия возврата. Это новый подход к работе: коллекторы стали финансовыми консультантами, которые помогают должникам.

Организация НАПКА появилась в 2007 году, в неё вошли 40 коллекторских агентств. Эти компании выдвигают высокие требования к работе сотрудников. Коллекторы ассоциации должны строго следовать законодательству и этическому кодексу НАПКА. Гендиректор компании-участницы ассоциации L-collection Антон Вознесенский рассказывает, что сегодня у заемщиков широкий перечень прав, о которых люди зачастую не знают.

– Действия коллекторов серьезно ограничены законом о защите прав и интересов должников. Взыскатель обязан представиться и назвать организацию, в рамках которой он действует. Диалог ведется только с клиентом, нельзя общаться с членами его семьи или друзьями, запрещено передавать информацию третьим лицам. Все угрозы насилия, причинения материального ущерба незаконны. Коллектор обязан общаться с заемщиком вежливо, не повышая голос.

По словам спикера, есть ряд требований к времени и частоте общения. Так, звонить можно с 8 до 22 часов в будние дни и с 9 до 20 часов в выходные и праздники. Максимальное количество вызовов – 8 раз в месяц, при этом за неделю связываться с клиентом можно только 2 раза и один раз в день. Впрочем, как отмечает Вознесенский, компании НАПКА соответствовали этим требованиям еще до принятия закона.

Положения собственного Кодекса этики гораздо жестче государственных ограничений, в нем есть дополнительные пункты. Например, переговорщик может обращаться к должнику только на «Вы». Также нельзя использовать в названии агентства слова, пугающие должника.

Действия коллекторов контролирует Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Легальны только те компании, которые состоят в реестре службы. Член совета НАПКА Павел Михель говорит, что ассоциация относится к регулятору положительно – только так можно очистить рынок от недобросовестных игроков, так называемых темных коллекторов. При этом НАПКА разработала обширную систему внутреннего контроля: этим занимается ряд комитетов.

– В контрольном комитете мы принимаем жалобы и обращения должников. Дисциплинарный комитет следит за тем, чтобы соблюдался Кодекс этики. Существует комитет по профессиональным стандартам: мы обучаем членов правильно взыскивать долги и проверяем их деятельность на практике, – рассказал Павел Михель.

Он рекомендует тем, кто обнаружил ошибки в действиях коллектора, сразу обращаться в ФССП и в НАПКА. Получив обращение, специалисты ассоциации проведут служебное расследование. Санкции к виновным применяют самые строгие – вплоть до исключения из ассоциации. Если выяснится, что компания не состоит в официальном реестре, заявление на него передадут в прокуратуру. Согласно данным ФССП и НАПКА, основная доля нарушителей – нелегальные компании.

Информация особенно актуальна в этом году, когда реальные доходы населения упали, и должников становится больше. По данным Банка России, общий объем выданных в 2017 году кредитов составил 7,2 трлн рублей, что на 26 % больше показателей годом раннее. Количество просроченной задолженности достигло 778 млрд рублей – на лицо высокий уровень закредитованности и просрочки. Генеральный директор компании «Юг-Коллекшн» Дмитрий Лукин приводит следующие показатели по Ростовской области.

– Объем займов составил 314 844 млн рублей – в 2017 году ростовчане взяли кредитов на 13% больше, чем в 2016. Уровень просрочки снизился, но только из-за того, что их стали реже выдавать. Чаще всего накапливаются долги по кредитным картам.

По его словам, компании-участницы НАПКА не просто соблюдают законы и кодекс этики, но идут навстречу заемщику. В ряде случаев они могут предложить скидки. Часто можно не отдавать полную сумму единовременно, а возвращать средства по частям.

Понимание важности профессиональных коллекторов уже появилось у банков. Особенно эта тенденция заметна в Южном, Центральном и Сибирском округах. Здесь организации-кредиторы стали чаще продавать долги граждан специализированным компаниям. Коллекторы выполняют важную функцию и для банков, и для должников – возвращают деньги в экономику.

Чтобы обеспечить грамотную работу, современные компании тратят от 10 до 100 миллионов на технические составляющие: контактный центр, базы данных, связь с должниками посредством мессенджеров, онлайн-платежи. Сегодня коллекторские агентства – это трудоемкий и высокотехнологичный бизнес, владельцы которого соблюдают закон и дорожат репутацией.

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