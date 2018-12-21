Выезд за границу запретили 120 тысячам жителей Ростовской области из-за долгов



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Далеко не всем жителям Ростовской области удастся провести новогодние каникулы за границей. По крайней мере, 120 тысячам дончан придётся остаться дома.



Такие данные привёл руководитель областного управления Федеральной службы судебных приставов Евгений Казанов. Общая сумма задолженности составила более 6 млрд рублей.



Руководитель ведомства отметил, что в уходящем году возросло число неплательщиков налогов, в отношении которых введены временные ограничения на выезд за рубеж. Однако накануне новогодних праздников должники активнее стали вносить плату по счетам.

- Боясь лишить себя отдыха, должники перечислили в бюджет 700 млн рублей по налоговым платежам, – добавил руководитель ФССП.



Тем же, кто так и остался в списке должников, новогодние праздники придется провести дома. Кто запланировал поездку за пределы России, следует проверить наличие задолженности. Ведь при долге 30 тысяч рублей пассажира развернут прямо на границе, а алиментщиков не выпустят, если размер долга составил 10 тысяч рублей.