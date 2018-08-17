Выдача финансовой помощи на приобретение жилья пострадавшим в масштабном пожаре ростовчанам завершится в августе





Ровно год прошёл после масштабного пожара в Ростове. 21 августа 2017 года в результате крупного возгорания были уничтожены более 150 частных домов в Кировском и Пролетарском районах города.



В тот же день в Ростове был объявлен режим чрезвычайной ситуации. За помощью в органы власти обратились 713 человек. По итогам работы комиссии непригодными для проживания были признаны 163 дома. Пострадавшим были выплачены несколько видов компенсаций и материальной помощи. Ликвидацией последствий пожара и оказанием помощи пострадавших занимались все органы власти, от районных администраций до Законодательного собрания Ростовской области и губернатора.



По решению главы региона и председателя донского парламента, на следующий день после пожара, 22 августа, был создан единый центр правовой помощи пострадавшим от пожара. Он расположился по адресу улица Станиславского, 302.



В центре каждый смог получить бесплатную юридическую консультацию специалистов донского парламента, профильных министерств и ведомств, администрации Ростова, адвокатов. В центре ежедневно принимали граждан депутаты Госдумы, Заксобрания и Ростовской городской Думы.



Изучив обращения ростовчан, представители власти пришли к выводу, чтобы помочь всем пострадавшим, необходимо внести изменения в действующее законодательство.

- Федеральный закон о предоставлении жилья пострадавшим в чрезвычайных ситуациях содержит настолько жесткие критерии, что на помощь могли рассчитывать лишь 15 % погорельцев, - рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Несмотря на это, усилиями губернатора Ростовской области и депутатского корпуса удалось восстановить и защитить права для абсолютного большинства пострадавших людей, а также найти необходимые правовые механизмы в решении жилищных проблем.



6 декабря 2017 года донские депутаты на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области приняли специальный областной закон, согласно которому пострадавшие в результате пожара смогли получить единовременную социальную выплату на строительство или покупку жилья. Порядок и условия предоставления выплаты определила администрация Ростова.



Как сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев, завершить выдачу жилья планируется в течение августа. На сегодняшний день приобретено жильё для 346 ростовчан. Всего в списке 484 человека. Заявление на выплату подали 448 человека (204 семьи). 36 граждан имеют право на приобретение жилья, но по различным причинам за финансовой помощью не обращались.