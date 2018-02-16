Вячеслав Кущев избран председателем Общественной палаты Ростовской области





Вячеслав Кущев избран председателем Общественной платы Ростовской области третьего состава. Заседание органа проходило в Ростове 16 февраля. В мероприятии участвовали члены Общественной палаты, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, а также представители органов государственной власти и общественности региона.



Во время собрания участники форума обсудили вопросы, связанные с формированием и деятельностью организации. Кроме того, были избраны председатель Общественной палаты Ростовской области третьего состава и его заместители. Пост руководителя органа в третий раз подряд занял Вячеслав Кущев. Его заместителями назначили Юрия Зерщикова и Елену Зленко.

-​ Мы формируем руководящие органы Общественной палаты третьего состава: это совет палаты, десять комиссий и их председатели, - отметил Вячеслав Кущев. - Надеемся, что трехлетний путь нового созыва будет удачным и результативным.



Во время заседания заместитель губернатора поблагодарил палаты первого и второго состава за успешную работу.

- Членами палаты за шесть лет было сделано очень много: они организовали деятельность общественных жилищных инспекторов, практиковали чтение «нулевых» законов, принимаемых в области, участвовали во всероссийском форуме «Сообщество» и областных гражданских мероприятиях, внесли огромный вклад в развитие институтов гражданского общества, активно поддерживали социально ориентированные некоммерческие организации, - сообщил Василий Рудой. – Также палата играет большую роль в организации общественного контроля на выборах Президента Российской Федерации и подготовке общественных наблюдателей.



Напомним, что это первое заседание органа, сформированного по требованиям обновленного законодательства региона. Согласно новому закону, в Общественной палате теперь состоит 51 член. Треть состава утверждается губернатором Ростовской области, треть – Законодательным собранием, а оставшаяся треть - членами палаты. Полномочия организации уже начали действовать.