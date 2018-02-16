Авторизация

Регистрация


  • USD 56.34
  • EUR 69.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вячеслав Кущев избран председателем Общественной палаты Ростовской области

Вячеслав Кущев избран председателем Общественной палаты Ростовской области

Вячеслав Кущев избран председателем Общественной платы Ростовской области третьего состава. Заседание органа проходило в Ростове 16 февраля. В мероприятии участвовали члены Общественной палаты, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, а также представители органов государственной власти и общественности региона.

Во время собрания участники форума обсудили вопросы, связанные с формированием и деятельностью организации. Кроме того, были избраны председатель Общественной палаты Ростовской области третьего состава и его заместители. Пост руководителя органа в третий раз подряд занял Вячеслав Кущев. Его заместителями назначили Юрия Зерщикова и Елену Зленко.
-​ Мы формируем руководящие органы Общественной палаты третьего состава: это совет палаты, десять комиссий и их председатели, - отметил Вячеслав Кущев. - Надеемся, что трехлетний путь нового созыва будет удачным и результативным.

Во время заседания заместитель губернатора поблагодарил палаты первого и второго состава за успешную работу.
- Членами палаты за шесть лет было сделано очень много: они организовали деятельность общественных жилищных инспекторов, практиковали чтение «нулевых» законов, принимаемых в области, участвовали во всероссийском форуме «Сообщество» и областных гражданских мероприятиях, внесли огромный вклад в развитие институтов гражданского общества, активно поддерживали социально ориентированные некоммерческие организации, - сообщил Василий Рудой. – Также палата играет большую роль в организации общественного контроля на выборах Президента Российской Федерации и подготовке общественных наблюдателей.

Напомним, что это первое заседание органа, сформированного по требованиям обновленного законодательства региона. Согласно новому закону, в Общественной палате теперь состоит 51 член. Треть состава утверждается губернатором Ростовской области, треть – Законодательным собранием, а оставшаяся треть - членами палаты. Полномочия организации уже начали действовать.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.