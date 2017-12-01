Второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 стартовал в Ростове





Второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 стартовал в Ростове. Оставить заявку на приобретение билета можно на сайте FIFA 5 декабря с 12 часов.



Подать заявку можно на игры ЧМ, кроме матчей открытия и закрытия мундиаля. Вне зависимости от даты подачи заявки, у всех болельщиков будут одинаковые шансы попасть на чемпионат. В случае, если количество заявок превысит число доступных мест, билеты распределят посредством жеребьёвки. Продавать билеты путём случайной жеребьёвки будут до 31 января 2018 года.



Оплатить квитки можно с помощью онлайн-сервисов. Купленные в ходе этого этапа билеты доставят бесплатно лично владельцам в течение нескольких недель до начала чемпионата.



Последний заключительный этап продаж начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года. В это время болельщики смогут приобрести оставшиеся билеты в порядке живой очереди.



Напомним, в Ростове игры ЧМ будут проходить с 17 по 26 июня. В результате прошедшей 1 декабря жеребьёвки определились команды, которые сыграют на «Ростов Арене». Так, 17 июня пройдёт матч Бразилия – Швейцария, 20 июня на поле в донской столице встретятся Уругвай и Саудовская Аравия. 23 июня состоится игра между Кореей и Мексикой, а 26 июня пройдёт матч между Исландией и Хорватией.