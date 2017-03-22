Все воинские части Северо-Кавказского округа переведены в режим боевой готовности





Информацию о переводе силовых структур Дона на повышенный режим готовности подтвердил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии Николай Долонин. По его словам, не только в Ростовской области, но и в других регионах округа силовики переведены на «усилёнку».

- Не только сотрудники управлений национальной гвардии, но и все воинские части, которые дислоцируются на Кавказе, переведены в боевую готовность, проводится ряд мероприятий по недопущению подобных нападений в других воинских частях, - отметил генерал-майор Николай Долонин. - Для нас это большой сигнал, чтобы усилить разведку, провести адресные и другие мероприятия.



Начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула добавил, что усилена охрана объектов особой важности, жизнеобеспечения населения, дислокации местных подразделений.



Усиленный режим предполагает повышенные мер безопасности, в частности увеличение числа полицейских нарядов на улицах городов и населённых пунктов, усиление охраны вокзалов, аэропортов и других мест массового скопления граждан. Сотрудники правоохранительных органов обязаны носить бронежилеты, каски и держать в боевой готовности оружие.



Напомним, принимаемые меры связаны с нападением боевиков на воинскую часть Росгвардии в станице Наурской Чеченской республики. Около 2 часов ночи вооружённые преступники попытались проникнуть на территорию части под покровом тумана. Завязалась перестрелка, в результате которой погибли шесть военнослужащих и шесть боевиков. Трое военных пострадали, они госпитализированы в госпиталь в Грозном.