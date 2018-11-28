Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Все экстренные службы донского региона переведены в режим повышенной готовности

Все экстренные службы донского региона переведены в режим повышенной готовности

В Ростовской области экстренные службы объявили режим повышенной готовности. Об этом 30 ноября сообщили в областном правительстве.

В ближайшие часы начнётся усиление ветра до 25 метров в секунду. Помимо этого, ожидаются дождь и мокрый снег.
Если возникнет ЧС, в течение двух часов будет созван оперативный штаб. Специалисты разрешат вопросы о безопасности электроснабжения.

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах, придерживаться скоростного режима и быть очень внимательными.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.