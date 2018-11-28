Все экстренные службы донского региона переведены в режим повышенной готовности





В Ростовской области экстренные службы объявили режим повышенной готовности. Об этом 30 ноября сообщили в областном правительстве.



В ближайшие часы начнётся усиление ветра до 25 метров в секунду. Помимо этого, ожидаются дождь и мокрый снег.

Если возникнет ЧС, в течение двух часов будет созван оперативный штаб. Специалисты разрешат вопросы о безопасности электроснабжения.



Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах, придерживаться скоростного режима и быть очень внимательными.