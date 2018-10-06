Врачи успешно извлекли нож из головы жителя Ростовской области



Врачи из областного центра провели операцию по извлечению ножа из головы жителя города Донецка.



Нейрохирурги из Ростова прооперировали 30-летнего мужчину 7 октября. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас жизни дончанина ничего не угрожает.



Напомним, 30-летний житель Донецка, страдающий психическим расстройством, вонзил себе в голову нож. Острый предмет вошёл между полушарий очень глубоко. С инородным предметом в голове пострадавшего обнаружили местные жители. Они вызвали скорую помощь и полицию. Всё это время мужчина находился в сознании.