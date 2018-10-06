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Врачи успешно извлекли нож из головы жителя Ростовской области

Врачи успешно извлекли нож из головы жителя Ростовской области
Врачи из областного центра провели операцию по извлечению ножа из головы жителя города Донецка.

Нейрохирурги из Ростова прооперировали 30-летнего мужчину 7 октября. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас жизни дончанина ничего не угрожает.

Напомним, 30-летний житель Донецка, страдающий психическим расстройством, вонзил себе в голову нож. Острый предмет вошёл между полушарий очень глубоко. С инородным предметом в голове пострадавшего обнаружили местные жители. Они вызвали скорую помощь и полицию. Всё это время мужчина находился в сознании.

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