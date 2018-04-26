Возрождение донской Вандеи: на фасаде театра им. Горького восстановили уникальные горельефы





«…Ни в русской, ни в советской скульптуре ничего подобного среди тематических композиций по монументальной мощи и силе образной выразительности я не знаю», - говорил крупнейший советский скульптор Олег Комов, впервые увидев горельефы на здании драматического театра в Ростове.



Ростов нельзя назвать богатым на выдающиеся памятники архитектуры. При этом среди того небольшого количества достопримечательностей можно выделить поистине уникальные сооружения. Так, в Лондонском музее истории архитектуры Россию представляют всего два макета архитектурных памятников - собора Василия Блаженного и Ростовского драматического театра им. Максима Горького.



После завершения строительства театра в 1935 году многие эксперты называли его одним из лучших в стране. Такие ведущие архитекторы, как Ле Корбюзье и Оскар Нимейер, считали здание жемчужиной советской архитектуры. Отдельным произведением искусства специалисты называли многофигурные горельефные композиции выдающегося скульптора Сергея Королькова - «Гибель Вандеи» и «Железный поток». Они огибают малые стеклянные пилоны под лобной частью здания.







Год назад представители общественности забили тревогу. Уникальные скульптуры из-за разрушений оказались под угрозой исчезновения. К счастью, этого не произошло. Над восстановлением скульптурных композиций в рамках реставрации фасада театра им. Горького весной этого года начала трудиться группа реставраторов. Специалистам пришлось проделать тончайшую работу, чтобы восстановить фигуры в том виде, в котором их создал почти 90 лет назад Корольков.

- Во время осмотра выяснилось, что порядка 30 процентов композиций разрушено. Фигуры были покрыты трещинами и сколами, с них отслаивались, а кое-где уже осыпались целые куски бетона. В некоторых местах была видна стальная арматура, — рассказал скульптор Владимир Васильевич Колесников.







У одной из фигур была напополам расколота голова, две половинки держались каким-то чудом. У других отсутствовали части тел. Когда осматривали горельефы, скульптор Алексей Дрянов буквально поймал отвалившуюся у одной из фигур ногу. Упади она на землю, рассыпалась бы в песок. Но, несмотря на то, что ногу спасли, изготавливать ее пришлось заново. Изначально композиция собиралась из отдельных элементов и затем формировалась на основе металлического каркаса. При создании скульптур использовались самые простые материалы, а именно — обычный цемент, песок и известь. К слову, сейчас, при восстановлении горельефов, скульпторы используют 36 наименований различных современных материалов.







В 1963 году, когда началась первая после войны реставрация горельефов, к работам привлекали в основном студентов Ростовского строительного института. Неопытная молодежь замазала все мелкие детали фигур «рукавицей». Даже рты и носы на лицах скульптур, не говоря уже о небольших элементах одежды, были сплошняком покрыты слоем бетона без проработки деталей. Лица персонажей потеряли свою индивидуальность и стали похожи друг на друга. Поэтому прежде чем приступить к восстановлению, скульпторам пришлось сбивать следы ремонта 55-летней давности.







На скульптурных горельефах «Железный поток» и «Гибель Вандеи» запечатлена братоубийственная война, которая особо проявилась на Дону. Многие угадывают в их персонажах образы из «Тихого Дона». Это не случайно. Сергей Корольков дружил с Михаилом Шолоховым и иллюстрировал его знаменитый роман. У писателя и скульптора сложились теплые отношения. «Дорогой Королек» — называл Сергея Григорьевича Шолохов в своих письмах.







«Гибель Вандеи» (расположена слева), завершенная в 1935 году, передает атмосферу тяжелого жестокого боя между белогвардейцами и красными конниками. Символическое название перекликается с событиями времен французской революции. Название мятежного французского департамента с конца восемнадцатого века является символом контрреволюции, а уж в России Вандея прямо ассоциировалась с мятежным Доном 1918-1920 годов (который даже в большевистской печати называли «казачьей Вандеей»).



Восточный горельеф «Железный поток» выполнен после открытия театра и изображает участников известного исторического похода Гражданской войны.







Сергей Корольков не был сторонником советской власти и никогда своих взглядов не скрывал. Знаменитые горельефы - тому пример. Несмотря на явный антисоветский характер, они понравились властям, возможно, не усмотревшим в них скрытого смысла.

- Здесь есть и очень сложный психологический момент. Корольков - человек непростой судьбы, к нему нет однозначного отношения. Его политическая позиция нашла отражение в творчестве, в частности, в его знаменитых горельефах. Каждую фигуру он сделал индивидуальной, со своим характером. Ошибка при восстановлении скульптур привела бы к искажению задумки автора. Чтобы не исказить оригинал, пришлось проделать филигранную работу, - поясняет представитель ООО «Новые строительные технологии», ответственный за производство работ, Сергей Владимирович Степанов.







В процессе работы специалисты сделали немало открытий.

— Мы увидели, что у всех фигур разное выражение лиц! Работа была настолько тонкой, что мимика каждого человека выражала живые эмоции! Морщинки, сдвинутые брови, сжатые губы — автор проработал мельчайшие детали. Жаль, что не каждый может увидеть то, что видим сейчас мы, — отмечает скульптор Валерий Иванович Беленов.



Скорбь, боль, сила, надрыв читаются на этих лицах. Как говорит Владимир Васильевич Колесников, над лицами «работали пальчиками», специальными инструментами вычищали черты, прорезали мимику.

- Когда человек снизу смотрит на горельефы, он видит только общую картинку. Здесь, на лесах, мы различаем, что у каждого персонажа свой характер, линия жизни, читающиеся на его лице, у каждого своя роль в этой трагедии, - добавляет Александр Александрович Соколов.



Сегодня, после реставрации, на одежде участников Гражданской войны четко видны ремни и пряжки, каждая пуговица, складки одежды. Раньше ничего этого не было, все было скрыто грубой реставрацией в начале 60-х.







Загадкой остался один момент. Ни у кого из изображенных бойцов Красной армии, сражающихся с белогвардейцами, нет оружия. Но вблизи видно, что фигуры сжимают что-то в руках. Что это было? Древко, сабля, нож? Установить не удалось. Возможно, элемент был утерян, а может, именно так автор и задумывал свою скульптуру.



— Сложнее работы в моей практике еще не было, — резюмирует Владимир Колесников, специалист с многолетним опытом.



Над горельефами работали четыре скульптора: Владимир Колесников, Александр Соколов, Валерий Беленов, Алексей Дрянов. К слову, именно Алексей, самый молодой из специалистов, переделывал работу «мастеров», которые додумались сделать отливки из донышка пластиковой «полторашки» на здании доходного дома на Станиславского, 75 предреволюционной постройки. История получила общественный резонанс осенью прошлого года.







Представитель подрядчика утверждает, что во время работ использовались только качественные современные материалы. Однако гарантию на десятки лет специалисты не дают.

- Большое влияние на разрушение скульптурных композиций оказывает климат. Если в то время, когда они создавались, снег выпадал в ноябре, и всю зиму, вплоть до марта-апреля, стояли морозы, то сейчас за зиму может пройти несколько циклов плюс большие перепады температуры, - поясняет Владимир Колесников. - Мороз сменяется оттепелью, затем - снова резкое понижение температуры. В таких условиях попавшая в небольшую трещину вода замерзает, потом тает и снова замерзает, увеличивая трещины.







К концу апреля работы по реставрации горельефов были завершены. По словам Сергея Степанова, производство работ по всему южному фасаду театра по графику должно быть закончено во второй половине июля. Но основные работы завершатся уже к майским праздникам. Однако планы может скорректировать предстоящий мундиаль, на время которого все ремонты в городе будут приостановлены.



