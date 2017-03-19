Авторизация

Регистрация
  • USD 57.23
  • EUR 61.73
Новости

Общество

0

Возле пруда в Матвеево-Курганском районе нашли снаряд времен ВОВ

Возле пруда в Матвеево-Курганском районе нашли снаряд времен ВОВ

Снаряд времен ВОВ нашли в Ростовской области. Боеприпас обнаружили 20 марта около шести часов вечера в Матвеево- Курганском районе.

Снаряд лежал рядом с прудом в районе села Рясное Ряженского сельского поселения. На место выехали полицейские, участок взяли под охрану. Сотрудники правоохранительных органов ждут саперов, которые должны обезвредить боеприпас, сообщают в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области.

Напомним, это уже не первая опасная находка за последние несколько дней. 16 марта в Матвеево-Курганском районе мину времен ВОВ обнаружили у опоры ЛЭП. Другой снаряд нашли в тот же день в Октябрьском районе Новочеркасска.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!