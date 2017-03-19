Возле пруда в Матвеево-Курганском районе нашли снаряд времен ВОВ





Снаряд времен ВОВ нашли в Ростовской области. Боеприпас обнаружили 20 марта около шести часов вечера в Матвеево- Курганском районе.



Снаряд лежал рядом с прудом в районе села Рясное Ряженского сельского поселения. На место выехали полицейские, участок взяли под охрану. Сотрудники правоохранительных органов ждут саперов, которые должны обезвредить боеприпас, сообщают в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области.



Напомним, это уже не первая опасная находка за последние несколько дней. 16 марта в Матвеево-Курганском районе мину времен ВОВ обнаружили у опоры ЛЭП. Другой снаряд нашли в тот же день в Октябрьском районе Новочеркасска.