Восемь немецких миномётных мин нашли в огороде жительницы Ростовской области



Фото: Brest.biz



В Матвеево-Курганском районе Ростовской области нашли восемь немецких миномётных мин.



Снаряды обнаружила жительница хутора Большая Кирсановка в собственном огороде. О находке женщина сообщила в единую дежурно-диспетчерскую службу 19 апреля около 12 часов. Прибывшие на место спасатели обнаружили восемь 55-милиметровых немецких миномётных мин.

- В настоящее время приняты меры предосторожности до прибытия сапёров, - сообщили в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. - Подана заявка на разминирование.



В тот же день при выравнивании дороги в Ворошиловском районе Ростова обнаружен снаряд, предположительно времён Великой Отечественной войны. Территория, где находится взрывоопасный предмет, взята под охрану сотрудниками полиции. Вывезти снаряд планируется военнослужащими воинской части 20 апреля.



Добавим, что с начала текущего года на территории Ростовской области обнаружено 88 взрывоопасных предметов. В прошлом году за аналогичный период в регионе таких находок было 73.