Восемь миллионов рублей выплатят «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» за навязывание дополнительных договоров клиентам



За навязывание дополнительных договоров «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» заплатят 8 млн рублей.



За навязывание дополнительных договоров «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» заплатят 8 млн рублей. 2 октября УФАС России признал вину страховых компаний в нарушении закона «О защите конкуренции».



На протяжении восьми месяцев фирмы, договорившись, заставляли своих клиентов заключать дополнительные договоры во время оформления ОСАГО. За нарушение закона их обязали выплатить штраф в размере 8 миллионов 600 тысяч рублей.



Стоит отметить, что СПАО «Ингосстрах» попытался обжаловать решение ростовского УФАС на федеральном уровне, но претензии признали необоснованными.