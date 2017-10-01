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Восемь миллионов рублей выплатят «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» за навязывание дополнительных договоров клиентам

Восемь миллионов рублей выплатят «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» за навязывание дополнительных договоров клиентам
За навязывание дополнительных договоров «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» заплатят 8 млн рублей.

За навязывание дополнительных договоров «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» заплатят 8 млн рублей. 2 октября УФАС России признал вину страховых компаний в нарушении закона «О защите конкуренции».

На протяжении восьми месяцев фирмы, договорившись, заставляли своих клиентов заключать дополнительные договоры во время оформления ОСАГО. За нарушение закона их обязали выплатить штраф в размере 8 миллионов 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что СПАО «Ингосстрах» попытался обжаловать решение ростовского УФАС на федеральном уровне, но претензии признали необоснованными.

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