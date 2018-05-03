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Ворошиловский мост в Ростове закрыли из-за авиашоу и парада кораблей

Ворошиловский мост в Ростове закрыли из-за авиашоу и парада кораблей
В Ростове 5 мая из-за праздничных мероприятий на набережной перекрыли Ворошиловский мост.

Движение закрыто не только для транспорта, но и для пешеходов. Ростовчанам, желавшим перейти на противоположную сторону реки, чтобы наблюдать за парадом кораблей и авиашоу, путь преградили полицейские. Кроме того, в первой половине дня горожане не смогли спуститься и подняться на новых лифтах, так как они не работали.

Как сообщили в администрации, работа кабин была приостановлена из-за технической неисправности. К обеду неполадки устранили, и все четыре лифта заработали. Однако, воспользоваться ими всё равно было нельзя. В них не пускают дежурившие там полицейские, чтобы люди не поднимались на мост.

Движение для транспорта и пешеходов будет открыто на Ворошиловском мосту после окончания праздничных мероприятий.

Напомним, в 15 часов на городской набережной начнутся парад боевых кораблей и авиашоу. Мероприятия приурочены к 100-летию Южного военного округа.

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