Ворошиловский мост в Ростове закрыли из-за авиашоу и парада кораблей



В Ростове 5 мая из-за праздничных мероприятий на набережной перекрыли Ворошиловский мост.



Движение закрыто не только для транспорта, но и для пешеходов. Ростовчанам, желавшим перейти на противоположную сторону реки, чтобы наблюдать за парадом кораблей и авиашоу, путь преградили полицейские. Кроме того, в первой половине дня горожане не смогли спуститься и подняться на новых лифтах, так как они не работали.



Как сообщили в администрации, работа кабин была приостановлена из-за технической неисправности. К обеду неполадки устранили, и все четыре лифта заработали. Однако, воспользоваться ими всё равно было нельзя. В них не пускают дежурившие там полицейские, чтобы люди не поднимались на мост.



Движение для транспорта и пешеходов будет открыто на Ворошиловском мосту после окончания праздничных мероприятий.



Напомним, в 15 часов на городской набережной начнутся парад боевых кораблей и авиашоу. Мероприятия приурочены к 100-летию Южного военного округа.