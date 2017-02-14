Ворошиловский мост в Ростове планируют сдать к сентябрю





Ворошиловский мост планируют сдать к сентябрю 2017 года. По информации правительства Ростовской области, основные дорожные работы на объекте уже выполнены.



На обновленном Ворошиловском мосту до 150 метров расширен центральный пролет – теперь там смогут проходить даже морские суда.



Строителям ещё предстоит установить перила, барьерные ограждения, столбы освещения, водоотводы и декоративные карнизы. На развязке в левобережье смонтируют освещение несущих конструкций моста и установят шумозащитные экраны.

С приходом тепла рабочие начнут укладку дорожной одежды и благоустройство объекта.



Перед мостом строится подземный пешеходный переход. С двух сторон перехода – с правого и левого берегов появятся лифты - подъемники для пешеходов.



Напомним, реконструкция моста началась в октябре 2014 года. На работы было выделено 6,3 млрд. руб.