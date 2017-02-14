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Ворошиловский мост в Ростове планируют сдать к сентябрю

Ворошиловский мост в Ростове планируют сдать к сентябрю

Ворошиловский мост планируют сдать к сентябрю 2017 года. По информации правительства Ростовской области, основные дорожные работы на объекте уже выполнены.

На обновленном Ворошиловском мосту до 150 метров расширен центральный пролет – теперь там смогут проходить даже морские суда.

Строителям ещё предстоит установить перила, барьерные ограждения, столбы освещения, водоотводы и декоративные карнизы. На развязке в левобережье смонтируют освещение несущих конструкций моста и установят шумозащитные экраны.
С приходом тепла рабочие начнут укладку дорожной одежды и благоустройство объекта.

Перед мостом строится подземный пешеходный переход. С двух сторон перехода – с правого и левого берегов появятся лифты - подъемники для пешеходов.

Напомним, реконструкция моста началась в октябре 2014 года. На работы было выделено 6,3 млрд. руб.

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