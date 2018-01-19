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Вора, орудовавшего в больницах, задержали в Ростовской области

Вора, орудовавшего в больницах, задержали в Ростовской области
В Ростовской области задержали вора, орудовавшего в больницах.

В полицию обратились сотрудники медучреждения Кашарского района. Они сообщили о пропаже вещей. Позже ещё одно подобное заявление поступило от местного жителя. По подозрению в кражах полицейские задержали 43-летнего мужчину. Он также может быть причастен к хищениям из больниц и муниципальных учреждений Кашарского, Орловского, Боковского и Миллеровского районов.
- По предварительным данным, злоумышленник, пользуясь отсутствием посторонних в палатах и кабинетах, совершал кражи денег и банковских карт, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - На данный момент общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 130 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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