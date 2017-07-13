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Вооруженный ножом пенсионер, пытался украсть алкоголь из магазина на Дону

Вооруженный ножом пенсионер, пытался украсть алкоголь из магазина на Дону

Вооружённый холодным оружием пенсионер, пытался украсть алкоголь из магазина в Азовском районе.

Неудачная попытка ограбления произошла в торговой точке села Самарское днём 14 июля. 60-летний местный житель вошёл в торговый зал и взял с прилавка алкоголь. Когда продавец попросила его расплатиться, мужчина достал нож и стал угрожать женщине. Перепуганная сотрудница выбежала на улицу, закрыла за собой дверь и позвонила в полицию.
- Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции, - рассказали в донском управлении МВД. – В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Похищенный товар полицейские изъяли и в ближайшее время вернут владельцу.

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