Вооружённые налётчики пытались ограбить ломбард в Ростове
Вооружённые налётчики пытались ограбить ломбард «Авангард», расположенный на улице Орбитальной.
В помещение ломбарда грабители ворвались вечером 7 июня. Двое налётчиков потребовали от сотрудницы отдать им деньги и ценные вещи. Но девушка успела нажать тревожную кнопку, и вскоре на месте происшествия появились сотрудники правоохранительных органов.
По словам очевидцев случившегося, правоохранители обезвредили и задержали грабителей. Мужчин доставили в отдел полиции.