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Вооружённые налётчики пытались ограбить ломбард в Ростове

Вооружённые налётчики пытались ограбить ломбард в Ростове

Вооружённые налётчики пытались ограбить ломбард «Авангард», расположенный на улице Орбитальной.

В помещение ломбарда грабители ворвались вечером 7 июня. Двое налётчиков потребовали от сотрудницы отдать им деньги и ценные вещи. Но девушка успела нажать тревожную кнопку, и вскоре на месте происшествия появились сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев случившегося, правоохранители обезвредили и задержали грабителей. Мужчин доставили в отдел полиции.

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