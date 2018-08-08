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Волгоградского полицейского подозревают в интимной связи с несовершеннолетней из Ростовской области

Волгоградского полицейского подозревают в интимной связи с несовершеннолетней из Ростовской области
Одного из сотрудников волгоградской патрульно-постовой службы заподозрили в интимных отношениях с несовершеннолетней жительницей Волгодонска Ростовской области.

Сообщается, что 30-летний полицейский из Волгограда познакомился с 14-летней жительницей Волгодонска в январе этого года. Сотрудник проводил в городе отпуск, во время которого у мужчины и завязались отношения с девочкой. В дальнейшем, по версии следствия, 24 января между ними произошла интимная близость.

О факте произошедшего стало известно только сейчас. Теперь работнику ППС грозят увольнение и уголовный срок.

– В данный момент проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят, он понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, дисциплинарную ответственность понесут руководители, – рассказали в УТ МВД России по ПФО.

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