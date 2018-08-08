Волгоградского полицейского подозревают в интимной связи с несовершеннолетней из Ростовской области



Одного из сотрудников волгоградской патрульно-постовой службы заподозрили в интимных отношениях с несовершеннолетней жительницей Волгодонска Ростовской области.



Сообщается, что 30-летний полицейский из Волгограда познакомился с 14-летней жительницей Волгодонска в январе этого года. Сотрудник проводил в городе отпуск, во время которого у мужчины и завязались отношения с девочкой. В дальнейшем, по версии следствия, 24 января между ними произошла интимная близость.



О факте произошедшего стало известно только сейчас. Теперь работнику ППС грозят увольнение и уголовный срок.



– В данный момент проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят, он понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, дисциплинарную ответственность понесут руководители, – рассказали в УТ МВД России по ПФО.