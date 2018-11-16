Военные ЮВО возвели паромную переправу через Северский Донец



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В Ростовской области военные Южного округа в ходе тактико-специального учения возвели паромную переправу через Северский Донец.



Военнослужащие понтонно-мостового подразделения сбросили в реку звенья понтона, после чего собрали в воде перевозные паромы шириной семь метров и грузоподъемностью около 60 тонн. Через конструкцию с помощью катеров переправили колесную и гусеничную технику по реке шириной более 160 метров. Военные инженеры также соединили берега наплавным мостом.

- Всего к полевым занятиям было привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе буксирно-моторные катера, - рассказали в пресс-службе ЮВО.



Во время учений военнослужащие развернули комплексную станцию очистки воды СКО-10 «Гигиена». Она предназначена для очистки воды от механических частиц и различных примесей. В полевых условиях комплекс обезвреживает воду от ядов органического происхождения, в том числе от отравляющих веществ.



