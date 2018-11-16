Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Военные ЮВО возвели паромную переправу через Северский Донец

Военные ЮВО возвели паромную переправу через Северский Донец
Фото: Reporter-crimea.ru

В Ростовской области военные Южного округа в ходе тактико-специального учения возвели паромную переправу через Северский Донец.

Военнослужащие понтонно-мостового подразделения сбросили в реку звенья понтона, после чего собрали в воде перевозные паромы шириной семь метров и грузоподъемностью около 60 тонн. Через конструкцию с помощью катеров переправили колесную и гусеничную технику по реке шириной более 160 метров. Военные инженеры также соединили берега наплавным мостом.
- Всего к полевым занятиям было привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе буксирно-моторные катера, - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Во время учений военнослужащие развернули комплексную станцию очистки воды СКО-10 «Гигиена». Она предназначена для очистки воды от механических частиц и различных примесей. В полевых условиях комплекс обезвреживает воду от ядов органического происхождения, в том числе от отравляющих веществ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.