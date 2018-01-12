Военные летчики отработают посадку на одной из автомагистралей Ростовской области



На Дону и в Краснодарском крае начались масштабные учения эскадрильи и зенитных ракетных дивизионов соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В рамках учений военные летчики отработают посадку на одной из автомагистралей Ростовской области.



В летных тактических учениях будут задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», ударные Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, а также истребители Су-34, Су-27, Су-30СМ.

- В ходе тактического учения с соединениями ПВО 4-й армии ВВС и ПВО зенитные ракетные дивизионы С-300 ПМ1 и С-400 «Триумф» отработают порядок обнаружения воздушных целей условного противника, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.



В организации отработки посадки самолетов на одну из автомагистралей Ростовской области будут задействованы военная полиция и военная автоинспекция с донским управлением ГИБДД.