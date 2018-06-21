Военнослужащего, покинувшего часть в Ростовской области, нашли в доме родителей



Покинувшего часть в Ростовской области контрактника обнаружили в доме родителей. 21-летний Александр Курилов находился в поселке Найдорф Динского района Краснодарского края. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации портала, молодой человек покинул часть самовольно. Сослуживцы не собирались портить жизнь парню и в полицию не заявили. Они сами смогли найти Александра - он был дома у родителей. Ему пришлось вернуться в расположение части. Сейчас решается вопрос о его дисциплинарном наказании.



Напомним, 22 июня Александр ушел из воинской части в поселке Персиановском и перестал выходить на связь.