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Военнослужащего, покинувшего часть в Ростовской области, нашли в доме родителей

Военнослужащего, покинувшего часть в Ростовской области, нашли в доме родителей
Покинувшего часть в Ростовской области контрактника обнаружили в доме родителей. 21-летний Александр Курилов находился в поселке Найдорф Динского района Краснодарского края. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

По информации портала, молодой человек покинул часть самовольно. Сослуживцы не собирались портить жизнь парню и в полицию не заявили. Они сами смогли найти Александра - он был дома у родителей. Ему пришлось вернуться в расположение части. Сейчас решается вопрос о его дисциплинарном наказании.

Напомним, 22 июня Александр ушел из воинской части в поселке Персиановском и перестал выходить на связь.

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