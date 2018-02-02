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Водолазы нашли на дне Дона 19 термометров

Водолазы нашли на дне Дона 19 термометров
В Ростовской области на дне реки Дон водолазы нашли 19 термометров.

В Волгодонское поисково-спасательное подразделение областной водной поисково-спасательной службы 3 февраля поступила информация о найденных в реке термометрах. В район базы отдыха «Зеленый берег» прибыл расчет спасателей.

Водолазы работали в течение всего светового дня. Специалисты 12 раз спускались под воду и обследовали более пяти тысяч квадратных метров дна реки. Несколько мест акватории они обследовали повторно.
- В результате было обнаружено 19 термометров. Они переданы сотрудникам Управления ГО и ЧС Волгодонска, - рассказали Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.

Чтобы исключить вероятность того, что в водоеме остались ещё термометры, унесённые течением, спасатели дополнительно обследовали более 200 метров дна по ходу течения реки. Но больше градусников или их фрагментов не обнаружили.

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