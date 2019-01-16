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Водителя маршрутки в Ростове, проходившего подготовку у боевиков Сирии, выдворили из страны

Водителя маршрутки в Ростове, проходившего подготовку у боевиков Сирии, выдворили из страны
Из страны выдворили выходца из среднеазиатской республики, работавшего в Ростове водителем маршрутки. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.

Мужчину стали проверять правоохранители, когда узнали о его связи с боевиками из Сирии. Выяснилось, что он в 2015 году проходил там подготовку, затем в Турции достал поддельный паспорт и вернулся на родину.

Через несколько лет мужчина приехал в Ростов и устроился работать водителем маршрутного такси.

- Первомайский суд Ростова принял решение выдворить данного гражданина с территории РФ за нарушение миграционного режима, - сообщили в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.

По прибытии на родину он будет передан местным сотрудникам правоохранительных органов.

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