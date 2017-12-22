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Водители освоили систему оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Водители освоили систему оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Водители освоили систему оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Нововведение широко обсуждалось в СМИ и соцсетях. Первый пункт оплаты на участке с 1 091-го по 1 119-й км в Азовском районе начал работу неделю назад - 18 декабря. В первый день у автовладельцев, конечно, возникали вопросы и трудности. Из-за этого возле терминалов образовывались небольшие заторы, но сегодня все работает в обычном режиме. Если у шоферов возникают вопросы, им помогают операторы или другие автомобилисты.

Водители освоили систему оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Сами терминалы отрегулировали, сейчас они работают на полную мощность. Пункты пропускают сотни автомобилей в час.

Напомним, плату за проезд начали взимать на отремонтированном участке трассы с 1 091-го по 1 119-й км в Азовском районе. После реконструкции дорога получила техническую категорию 1Б. Здесь разделены встречные потоки движения, нет примыканий в одном уровне, отрезок полностью освещен, а средняя скорость потока достигает 120 километров в час.

Водители освоили систему оплаты на платном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Бесплатная альтернативная дорога расположена по маршруту: Ростов - трасса Р-268 - Мичуринец 3 - Еремеевка - Самарское - выход на М-4 на 1 103-м километре. Также водители могут проехать по пути: Ростов - съезд на 1 084-м километре М-4 на автодорогу Р-269 - Кагальницкая, Иваново-Шамшево - Новобатайск - выход на М-4 на 1 103-м километре.

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