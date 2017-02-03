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Водителей предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах Ростовской области

Водителей предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах Ростовской области

Донская ГИБДД предупреждает о сложных погодных условиях на дорогах Ростовской области.

В выходные дни на территории региона ожидается туман, гололедица, дождь и мокрый снег. Водителям советуют увеличивать дистанцию до двигающегося впереди транспорта, избегать манёвров, не убедившись в их безопасности.
- Управление ГИБДД по Ростовской области ещё раз обращает внимание водителей на необходимость выбирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями, - отмечают в Госавтоинспекции.

В неблагоприятных погодных условиях внимательней следует быть и пешеходам. Полицейские рекомендуют при переходе дороги не говорить по телефону, снимать капюшон, если он мешает обзору.

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