Водитель «Порше», сбивший насмерть пешехода в центре Ростова, задержан в Подмосковье





Водитель «Порше Каейн Турбо», сбивший в центре Ростова насмерть пешехода, задержан в Подмосковье. 30-летний ростовчанин Расим У. скрывался у своих знакомых в городе Люберцы.



По информации правоохранительных органов, после ДТП молодой человек прятался в разных регионах страны.

- Инспекторы ДПС выяснили, что подозреваемый покинул Ростовскую область и скрывается у своих знакомых в других регионах, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Утром 7 июня оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержали подозреваемого в Подмосковье. В ближайшее время его доставят в Ростов-на-Дону.



Напомним, ДТП произошло ночью 3 мая на пересечении Большой Садовой и переулка Соборного. Водитель дорогостоящей иномарки сбил 36-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель «Порше Каейн» тем временем скрутил номера с иномарки и скрылся с места происшествия, бросив машину.