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Водитель междугородней маршрутки побил пассажира, оплатившего проезд крупной купюрой

Водитель междугородней маршрутки побил пассажира, оплатившего проезд крупной купюрой

Поездка в междугородней маршрутке «Азов - Ростов» закончилась для пассажира потасовкой с водителем. Агрессивному шофёру не понравилось, что парень заплатил за проезд стоимостью 90 рублей крупной купюрой.

Утром 24 марта пассажиры ждали отправления маршрутки. В салон микроавтобуса вошёл молодой человек и протянул водителю 1000 рублей. Размер купюры возмутил водителя. Он стал оскорблять парня, назвал его «обезьяной». Пассажиры, ставшие свидетелями ругательств, возмутились и попросили водителя не выражаться. Однако реакция общественности возбудила мужчину, сидевшего за рулём, ещё больше.
- В ответ на это водитель в неадекватном состоянии остановил маршрутку, около заправки на улице Победы. Выбежал с водительского места с нецензурной лексикой, с разъяренными глазами кинулся в салон на парня драться, но мы, пассажиры, заступившись за парня, пытались успокоить водителя, в результате чего поехали дальше, - рассказал один из пассажиров.

Как оказалось, водитель и не собирался успокаиваться. Доехав до Ростова, на конечной остановке он снова набросился на парня с кулаками. Пассажиры сфотографировали неадекватного водителя и получили новую порцию оскорблений. Азовчане сообщают, что дебошир-водитель работает в транспортной компании «Золотая Нива».

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