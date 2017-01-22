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Водитель «БМВ Х6», удиравший от полицейских, заплатит штраф

Водитель «БМВ Х6», удиравший от полицейских, заплатит штраф

Водитель «БМВ Х6», за которым гнались несколько экипажей ДПС, заплатит штраф.

В отношении владельца иномарки инспекторами был составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права».
- Мировой суд Кировского района Ростова вынес решение о наложении на ростовчанина штрафа в размере 30 тыс. руб., - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Кроме того, водителя собираются привлечь ещё и к уголовной ответственности за оскорбление полицейского. В настоящее время материалы проверки передали в следственный отдел по Кировскому району для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти».

Напомним, 19 января около 21 часа инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль «БМВ Х6» в центре города. Однако водитель иномарки проигнорировал требование полицейских и продолжил движение. Несколько экипажей ГИБДД организовали погоню и около получаса преследовали кроссовер. В итоге автомобиль удалось задержать на перекрестке улиц Чехова и Максима Горького.

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