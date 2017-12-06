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Водитель без прав устроил гонки с полицейскими в центре Ростова

Водитель без прав устроил гонки с полицейскими в центре Ростова
Водитель «Ауди А8» устроил гонки с двумя нарядами ДПС в центре Ростова.

Лихач пытался уйти от погони в районе пересечения улицы Текучёва и переулка Семашко поздним вечером 8 декабря. Два автомобиля дорожно-патрульной службы преследовали нарушителя с мигалками.
- Водитель не подчинился требованию сотрудников ГИБДД об остановке. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Как было установлено, ростовчанин ранее был лишен водительских прав, поэтому он не подчинился требованию полицейских об остановке и решил скрыться.

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