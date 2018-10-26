Во вторник в Ростове изменится ещё ряд маршрутов



Фото: http://rostovgortrans.ru



Во вторник, 30 октября, в Ростове начнётся очередной этап оптимизации городской маршрутной сети. Ростовчанам следует запастись терпением и встать пораньше, чтобы не опоздать на работу. Как показал первый день «без маршруток», перемены происходят не так гладко, как хотелось бы.



По информации Ростовского городского транспорта, с 30 октября прекращает работу маршрутное такси №88, курсировавшее между Главным ЖД вокзалом и Александровкой. На этом маршруте начинают работу автобусы средней и большой вместимости № 82. Кроме того, по кольцевой схеме в Александровку поедут автобусы № 53 и № 68.



Микроавтобусы № 92-МТ заменяются маршрутами № 92 и № 92А. Маршрут № 92 «ЖК «Платовский» – Ц. Рынок» будет работать по схеме: ЖК «Платовский» – Ростовское море – улица Орская – улица Каскадная – переулок Днепровский – улица Вятская – улица Штахановского – улица Армянская – проспект Королева – проспект Космонавтов – улица Плиева – проспект М. Нагибина – проспект Ворошиловский – Центральный рынок.



Маршрут №92а «СТ «Агропром» – Ц.Рынок» будет пролегать через СТ «Агропром», переулок Анисовый, улицу Самшитовую, улицу Орскую, улицу Вятскую, переулок Сальский, улицу Казахскую, улицу Раздорскую, улицу Фурмановскую, улицу Плиева, проспект М. Нагибина, проспект Ворошиловский, улицу Темерницкую, переулок Соборный, улицу Московскую, проспект Ворошиловский, проспект Нагибина, улицу Мартовицкого, улицу Фурмановскую, улицу Раздорскую, улицу Казахскую, переулок Сальский, улицу Вятскую, улицу Орскую, улицу Самшитовую, переулок Анисовый, СТ «Агропром».

На этих маршрутах будут работать автобусы малой и средней вместимости.



30 октября впервые общественный транспорт поедет в новый ЖК «Соловьиная роща», расположенный в районе Змиевского проезда. Туда продлевается маршрут № 17. На нём будут курсировать автобусы малой вместимости по схеме: «Соловьиная роща» – улица Шаповалова – улица Алейникова – улица Лесная – улица Доватора – Змиевский проезд – улица Зоологическая – переулок Дальний – улица Ленина – улица Менжинского – Сельмаш.



На маршрут №31 «Центральный рынок – Очистные сооружения» выйдут четыре автобуса малой вместимости, а маршруты №19-МТ и № 20-МТ заменят одноименными автобусами с сохранением действующих схем.



Автобус № 29 заменяется автобусами средней вместимости, которые будут ходить от Сельмаша до Института Сервиса.

Прекращает работу маршрутка № 58. Её заменит автобус малой вместимости № 50. При этом вносятся изменения в схему движения. Вместо проспекта Ленина автобус будет ездить по северной стороне улице Нансена, куда будет поворачивать с улицы Шеболдаева. Конечной остановкой станет ЖК «Платовский».



Отменяется автобус № 35А. Вместо него в ЖК «Платовский» поедут автобусы №35 по маршруту: ЖК «Платовский», улица Орская, улица Каскадная, улица Днепропетровская, улица Туполева, переулок Древесный, переулок Туапсинский, улица 26 Июня, улица Днепропетровская, улица Курчатова, улица Менжинского, проспект Ленина, РГУПС, улица Шеболдаева, улица Стадионная, проспект Буденновский, улица Московская, Центральный Рынок, улица Московская, проспект Ворошиловский, проспект Нагибина, проспект Ленина, улица Менжинского, улица Курчатова, улица Днепропетровская, улица 26 Июня, переулок Туапсинский, переулок Древесный, улица Туполева, улица Днепропетровская, улица Каскадная, улица Орская, ЖК «Платовский».