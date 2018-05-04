Во время третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц будет закрыто
В Ростове 13 мая из-за проведения третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц, в том числе в центре города, будет закрыто.
Так, с 9 утра до 18:30 часов нельзя будет проехать по улицам:
- Левобережной на участке от улицы Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;
- по низовой (западной) части Ворошиловского моста;
- проспекту Театральному на участке от Большой Садовой до улицы Максима Горького;
- Московской на участке от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского;
- Большой Садовой от переулка Крепостного до проспекта Театрального.
- Большой Садовой от проспекта Ворошиловского до переулка Крепостного;
- Серафимовича от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского;
- Суворова от проспекта Кировского до Крепостного;
- переулке Крепостном от улицы Суворова до Большой Садовой;
- проспекте Ворошиловском от Большой Садовой до Ворошиловского моста;
- на верховой (восточной) части Ворошиловского моста;
- на Южном подъезде к Ростову на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста;
- Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;
- на Левобережной от кольцевого пересечения с Магистральной улицей от Южного подъезда до Левобережной и Чемордачки.
Вместе с тем, в этот же период ряд улиц в центре города станут двусторонними. Так, 13 мая с 9 утра до 18:30 часов двухстороннее движение будет организовано на улице Шаумяна от проспекта Ворошиловского до переулка Газетный. Двусторонними на день также станут Социалистическая, Темерницкая, Тургеневская, Обороны.
Кроме того, из-за организации площадки Фестиваля болельщиков с 13 мая до 15 августа будет закрыто движение на Театральной площади, проспекте Театральном на участке от улицы Социалистической до Большой Садовой, на Советской от Каяни до переулка Краснофлотского.