Во время третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц будет закрыто





В Ростове 13 мая из-за проведения третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц, в том числе в центре города, будет закрыто.



Так, с 9 утра до 18:30 часов нельзя будет проехать по улицам:

- Левобережной на участке от улицы Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;

- по низовой (западной) части Ворошиловского моста;

- проспекту Театральному на участке от Большой Садовой до улицы Максима Горького;

- Московской на участке от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского;

- Большой Садовой от переулка Крепостного до проспекта Театрального.

- Большой Садовой от проспекта Ворошиловского до переулка Крепостного;

- Серафимовича от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского;

- Суворова от проспекта Кировского до Крепостного;

- переулке Крепостном от улицы Суворова до Большой Садовой;

- проспекте Ворошиловском от Большой Садовой до Ворошиловского моста;

- на верховой (восточной) части Ворошиловского моста;

- на Южном подъезде к Ростову на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста;

- Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;

- на Левобережной от кольцевого пересечения с Магистральной улицей от Южного подъезда до Левобережной и Чемордачки.



Вместе с тем, в этот же период ряд улиц в центре города станут двусторонними. Так, 13 мая с 9 утра до 18:30 часов двухстороннее движение будет организовано на улице Шаумяна от проспекта Ворошиловского до переулка Газетный. Двусторонними на день также станут Социалистическая, Темерницкая, Тургеневская, Обороны.



Кроме того, из-за организации площадки Фестиваля болельщиков с 13 мая до 15 августа будет закрыто движение на Театральной площади, проспекте Театральном на участке от улицы Социалистической до Большой Садовой, на Советской от Каяни до переулка Краснофлотского.



