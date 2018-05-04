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Во время третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц будет закрыто

Во время третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц будет закрыто

В Ростове 13 мая из-за проведения третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц, в том числе в центре города, будет закрыто.

Так, с 9 утра до 18:30 часов нельзя будет проехать по улицам:
- Левобережной на участке от улицы Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;
- по низовой (западной) части Ворошиловского моста;
- проспекту Театральному на участке от Большой Садовой до улицы Максима Горького;
- Московской на участке от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского;
- Большой Садовой от переулка Крепостного до проспекта Театрального.
- Большой Садовой от проспекта Ворошиловского до переулка Крепостного;
- Серафимовича от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского;
- Суворова от проспекта Кировского до Крепостного;
- переулке Крепостном от улицы Суворова до Большой Садовой;
- проспекте Ворошиловском от Большой Садовой до Ворошиловского моста;
- на верховой (восточной) части Ворошиловского моста;
- на Южном подъезде к Ростову на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста;
- Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;
- на Левобережной от кольцевого пересечения с Магистральной улицей от Южного подъезда до Левобережной и Чемордачки.

Вместе с тем, в этот же период ряд улиц в центре города станут двусторонними. Так, 13 мая с 9 утра до 18:30 часов двухстороннее движение будет организовано на улице Шаумяна от проспекта Ворошиловского до переулка Газетный. Двусторонними на день также станут Социалистическая, Темерницкая, Тургеневская, Обороны.

Кроме того, из-за организации площадки Фестиваля болельщиков с 13 мая до 15 августа будет закрыто движение на Театральной площади, проспекте Театральном на участке от улицы Социалистической до Большой Садовой, на Советской от Каяни до переулка Краснофлотского.

Во время третьего тестового матча на «Ростов-Арене» движение по ряду улиц будет закрыто

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