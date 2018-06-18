Во время пожара в ростовской многоэтажке эвакуировали 35 человек





В ростовской девятиэтажке на улице Орбитальной, 76 в ночь на 21 июня произошло возгорание: пламя охватило балкон квартиры на 5-м этаже, а затем перекинулось на жилую площадь.



Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы около двух часов ночи. На место прибыли семь пожарных расчётов. Возгорание полностью ликвидировали уже через полчаса.

- Из многоквартирного дома эвакуировали 35 человек. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.



Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.