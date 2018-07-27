Во время игры ФК «Ростов»-«Ахмат» парень сделал предложение возлюбленной
Во время матча «Ростов» с «Ахматом» 28 июля ростовчанин сделал предложение своей девушке. Момент запечатлили болельщики и выложили видео в сеть.
На кадрах молодо человек растянул перед своей возлюбленной плакат с надписью «Аня, выходи за меня!». После этого, юноша встал на колено и протянул ей коробочку с украшением.
Аня с радостью приняла ее и заключила парня в страстных объятиях. Очевидно, что она согласна.
- Как быстро это ушло в массы. Огромная просьба, у кого есть кадры, скинуть в личку, - написал в комментариях под видео Игорь Плоцких. - В самый не подходящий момент память у телефона закончилась.
Пользователи социальной сети поздравили молодоженов и пожелали им счастливо семейной жизни.
Напомним, игра закончилась победой «желто-синих» со счетом 1:0.