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Во время игры ФК «Ростов»-«Ахмат» парень сделал предложение возлюбленной

Во время игры ФК «Ростов»-«Ахмат» парень сделал предложение возлюбленной
Во время матча «Ростов» с «Ахматом» 28 июля ростовчанин сделал предложение своей девушке. Момент запечатлили болельщики и выложили видео в сеть.

На кадрах молодо человек растянул перед своей возлюбленной плакат с надписью «Аня, выходи за меня!». После этого, юноша встал на колено и протянул ей коробочку с украшением.

Аня с радостью приняла ее и заключила парня в страстных объятиях. Очевидно, что она согласна.

- Как быстро это ушло в массы. Огромная просьба, у кого есть кадры, скинуть в личку, - написал в комментариях под видео Игорь Плоцких. - В самый не подходящий момент память у телефона закончилась.

Пользователи социальной сети поздравили молодоженов и пожелали им счастливо семейной жизни.

Напомним, игра закончилась победой «желто-синих» со счетом 1:0.

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