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Во время ЧМ на центральных улицах Ростова запретят парковаться

Во время ЧМ на центральных улицах Ростова запретят парковаться
Ограничение на парковку введут на центральных улицах Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что запрет будет в силе в дни игр - 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля с 6 часов утра до 3 часов ночи. В это время автовладельцам нельзя оставлять свою технику на проспектах Михаила Нагибина возле дома № 18, а также на Ворошиловском, №№ 105А, 105Б, 61, 63, 65. Помимо этого, стоянку запретят на Буденновском проспекте от улицы Баумана до Береговой по четной стороне и около домов №№ 51, 53, 55, 49, 45, 43, 40, 42, 30.

Такое решение связано с обеспечением проезда по центральным улицам общественного и аккредитованного транспорта.

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